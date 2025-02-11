11/02/2025 09:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升25點子，報7.3052

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1716，較上個交易日跌9點子，三連跌，創1月20日以來三周新低，和市場預測偏離擴至逾1350點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開25點子，報7.3052，上個交易日即期匯率收盤報7.3077。



美國關稅風險持續，總統特朗普頒布行政令對鋼鋁產品全面重徵25%的關稅，3月4日生效，並將在未來兩天內宣布對等關稅計劃。馬來亞銀行認為，特朗普升級關稅威脅可能加劇市場動盪，美債收益率可能會繼續上升。



興業研究稱，倘若中美雙方談進展緩慢，10%的關稅對匯率的影響可能滯緩釋放，中間價對人民幣匯率下限的「硬約束」則始終存在，短期維持人民幣「下有底」和人民幣匯率「緩貶急升」的判斷，後續重點關注中間價變動、中美談判進展。(jq)