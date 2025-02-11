11/02/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升16點子，報7.3061

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3061，較上個交易日4時30分收盤價升16點子，全日在7.3023至7.3100之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌5點子，報7.3085。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1716，較上個交易日跌9點子，三連跌，創1月20日以來三周新低，和市場預測偏離擴至逾1350點。



市場人士表示，美國總統特朗普關稅壓力持續罩頂，也支持美元保持偏強態勢，人民幣持續承壓並向日內交易區間下限靠近，繼續關注中間價信號及美國關稅落地進展，同時也留意美聯儲主席鮑威爾稍晚的發言。



興業研究觀點指出，中間價對美元兌人民幣上限的「硬約束」始終存在，短線維持美元兌人民幣「上有頂」和人民幣匯率「緩貶急升」的判斷，後續重點關注中間價變動、中美談判的進展。(jq)