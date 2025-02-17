11/02/2025 10:13

【ＡＩ】DeepSeek梁文峰據報赴巴黎參加AI行動峰會

《經濟通通訊社11日專訊》一連兩日在法國巴黎舉行的人工智能行動峰會於當地時間2月10揭幕，來自全球80多個國家的元首、高官和科技公司高層出席，近期在AI界掀起巨浪的DeepSeek創始人梁文峰也獲邀為主要嘉賓之一，據報他已赴峰會，將與包括Alphabet、微軟、OpenAI等數十家知名企業的高層同場交流。此前曾有媒體預計，DeepSeek將成為這次峰會焦點。



此次中國派出國家主席習近平特別代表、國務院副總理張國清出席峰會，有美媒認為，相比2023年中國只派出科技部副部長吳朝暉出席英國舉行的人工智能安全峰會，這次的規格意味著中國希望在全球人工智能治理中發揮更大作用。



美國則派副總統萬斯出席今次峰會。這次峰會是由法國和印度聯合主辦，因此法國總統馬克龍和印度總理莫迪將共同主持峰會。與會者討論重點將包括如何挖掘人工智能的潛力造福人類，同時限制這一技術可能帶來的大量風險。(sl)