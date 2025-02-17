11/02/2025 15:09

【ＡＩ】OpenAI：已與美國政府討論DS疑未經授權獲取數據

《經濟通通訊社11日專訊》據《彭博》報道，OpenAI首席全球事務官Chris Lehane表示，OpenAI已與美國政府官員討論了該公司正在進行的調查--關於中國AI初創企業DeepSeek(簡稱DS)是否以未經授權方式使用了從ChatGPT開發方OpenAI的技術中獲取的數據。



Lehane表示，公司已經發現一些證據，正在繼續調查，並已經就這一問題與政府官員進行了交談。



上月底《彭博》曾引述知情人士指，微軟的安全研究人員在去年秋天發現，與DeepSeek有關聯的個人通過OpenAI的應用程式介面(API)提取大量數據；微軟是OpenAI技術合作夥伴和最大投資者，已將情況通知OpenAI，並已與OpenAI展開調查。



軟件開發人員可付費得到API使用許可證，將OpenAI的專有AI模型集成到其應用。報道指，特朗普政府AI及加密貨幣部門主管薩克斯(David Sacks)當時曾表示，有大量證據表明DeepSeek依靠「萃取」OpenAI模型的數據來幫助開發自家技術。



*DeepSeek所用英偉達晶片GPU成本或達近8億港元*



另外，DeepSeek的AI模型據指是使用英偉達H800晶片，相當於美國企業使用的英偉達尖端晶片H100的廉價版。《日本經濟新聞》報道，雖然英偉達沒有公開晶片價格，但據多名半導體人士透露，H800晶片價格約為400萬至500萬日圓(約20.51萬至25.63萬港元)，H100晶片約為550萬日圓(約28.19萬港元)，即H800晶片比H100晶片僅便宜約一成至三成，似乎並非極端便宜，而且H800的計算速度只有H100的一半。同時，DeepSeek據報使用了2000至3000塊H800開發出DeepSeek-V3，單計GPU的價值總共為80億至150億日圓(約4.1億至7.69億港元)。



DeepSeek此前表示，DeepSeek-V3開發費用為557.6萬美元(約4349萬港元)。報道指，假設讓AI學習278.8萬小時，每小時費用2美元，這與美國的AI模型相比不到十分一，這意味GPU的價格差異並不是總體「成本差異」。報道引述日本AI研究第一人東京大學教授松尾豐指，AI模型的開發要反覆試驗，在約280萬小時的學習前也花費了時間，這些時間和GPU總價也應納入成本之中。(sl)