11/02/2025 17:01

【ＡＩ】高盛：DS引燃投資熱情，全球對沖基金加速買入中國股票

《經濟通通訊社11日專訊》高盛在一份報告中表示，全球對沖基金於今年大部分時間都在搶購中國股票，隨著中國人工智能(AI)初創公司DeepSeek(簡稱DS)崛起激發投資者熱情，全球對沖基金更在過去一周加速買入。



高盛在給客戶的報告中引述截至2月7日的數據稱，在岸和離岸中國股票加起來是高盛全球機構經紀業務中迄今為止「名義上淨買入最多的市場」。2月3日至7日當周，對沖基金的購買創四個多月來最高紀錄。當周95%的買盤都集中在個股上，其中以非必需消費品、信息技術、工業和通信服務等行業為主，而在此期間，能源、公用事業和房地產遭到對沖基金拋售。



《路透》指，根據本周提交的一份證券文件，華爾街億萬富翁David Tepper的Appaloosa LP在第四季度大幅增持了阿里巴巴和京東的股票，使這兩家公司進入其對沖基金的最大持倉股之列。



報道指，DeepSeek突破性的低成本AI模型已成全球投資者重估中國資產價值的催化劑，這些投資者已經對美股估值見頂感到擔憂。一位為對沖基金客戶提供服務的香港機構銷售總監表示，DeepSeek正在扭轉「中國在人工智能方面無關緊要，正在輸掉人工智能戰爭」的說法。



分析師和投資者認為，中國政府的寬鬆政策措施以及美國總統特朗普對中國商品加徵10%關稅的最新舉措低於其最初的威脅，也令市場情緒得到支撐。MSCI明晟中國指數自1月中旬以來已連續四周上漲，2月迄今已上漲超過6%，表現優於全球主要市場。(sl)