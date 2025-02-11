11/02/2025 11:03

《菲常論證－溫蕎菲》金價扶搖直上，破2900關後再創新高

《菲常論證》比亞迪(01211)高開4.1%，報343.6元創新高。公司「天神之眼」高階智駕發布會昨晚正式登場，宣布「璿璣架構」將全面接入DeepSeek，同時上市21款搭載「天神之眼」的智駕車型，實現10萬元人民幣級以上車型全系標配，10萬元人民幣級以下車型多數搭載，最便宜的智駕車型僅需6.98萬元人民幣。



比亞迪目前股價由升轉跌，博回調再上，可留意行使價380元、2025年4月到期的比迪購28163；認為利好消息已出，博淡倉可留意全場最高行使價280元、2025年9月到期的比迪沽13479。



市場持續對中美貿易衝突對經濟的潛在影響感到憂慮，推動資金流入金市避險，人民銀行亦連續3個月增持黃金，並允許10家險企以中長期資產配置為目的試點，開展中長期黃金投資業務。金價隔晚突破2900美元關，今早（11日）進一步走強。SPD金EFT(02840)股價升至超過一年高，繼續看好金價可留意獨家條款S金購28720，行使價2266元，2025年9月到期，引伸波幅低，實際槓桿高達10倍，開價積極。



業績期即將到來，憧憬相關金礦股紫金(02899)業績可受惠，可留意2025年9月到期的紫金購29544，行使價19.01元，實際槓桿4倍樓上。



泡泡瑪特(09992)曾升近半成，再創上市新高，有即市資金流入暫時全市場輪價最低的泡瑪購29229，行使價119.2元，2025年6月到期；若想部署淡倉，可留意泡瑪沽29762，行使價68.8元，2025年7月到期。



中芯(00981)即將公布全年業績，根據公司給出的指引，市場預計中芯2024年全年營業收入將創新高，或達到575億元人民幣，年增長率約27%。博業績可以關注高行使價中芯購13218，行使價60.05元，2025年4月到期；另有獨家條款中芯沽29778，行使價20元，2025年9月到期。《華泰金融控股（香港）股票衍生品經理 溫蕎菲》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產。



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