11/02/2025 12:01

《股壇解碼－戴名》美國政府改朝換代，港鐵(0066)今非昔比

《股壇解碼》美國去年12月CP1按年升2.9%，數據不利聯儲局減息；美國第二大銀行美銀上季盈利遠高於市場預期，淨利增至67億美元，相較去年同期淨利31億美元大升一倍，同時該行預測2025年將獲得更多利息收入，數據一面倒支持聯儲局維持高息政策。但聯儲局理事沃勒( Christopher Waller)表示，美國在今年仍有可能減息三至四次，言論令市場對美國息口走勢無所適從，投資者不宜妄自猜測息口後市走向。



特朗普正式宣誓就任，過往不按套路出牌的習慣相信會為市場更添不確定因素，加上美國貿易逆差在2024年底急速擴大，因為業者紛紛趕在特朗普就任前進口大批貨物，從美國商務部上周三（5日）公布的984億美元數據已經顯示美國去年12月的貿易逆差按月激增25%，全年貿易逆差大增至9184億美元，證明市場相信特朗普上台後關稅將大幅提高，在利潤被關稅侵蝕下，能做的只有囤貨經營，但長遠而言只能杯水車薪。外商會否如特朗普的如意算盤所想加速進入美國設廠，就看今年，如果出現落差，將會成為美國經濟的黑天鵝。



*各自精彩*



市場對日本央行加息的預期持續升溫，帶動日圓匯價繼上月15日收盤大升近1%後，上月16日繼續上升，自去年12月20日以來首次升破156。《彭博資訊》引述知情人士消息謂，央行官員認為只要特朗普重返白宮後沒有造成太多負面意外，屆時加息的機率仍然很高。



台積電(TSM)預期2025年將出現強力增長，全年營收將增加25%，而去年第四季多賺57%，毛利率59%達指引上限，數據非常亮麗，投資者可多加留意。



英國央行一如市場預期公布減息0.25厘，將利率由4.75厘降至4.5厘，措施不利英鎊後市走勢。



*苦樂參半*



中國2024年GDP增長5%，單單第四季就錄得超預期的增長5.4%，內地12月消費按年升幅亦錄得超預期的3.7%。比亞迪(01211)近日宣布與東南亞網約車平台Grab合作，為東南亞各地Grab司機合作夥伴提供多達五萬輛電動車以及支援Grab司機，這項合作包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等多個市場，相信在未來一年將主要支撐著比亞迪的業績。以上種種是否國內經濟回暖的表現，還要多作觀察，但國內企業反映市場受到從美國進口芯片的低價衝擊，中國商務部將啟動調查，相關行動將進一步把中美貿易矛盾升級。另外，萬科CEO祝九勝傳被公安帶走，萬科到執筆之時還沒有作出甚麼澄清，空穴來風未必無因，國內房企會否再次受衝擊，需拭目以待。中美雙方在特朗普上任後如何破冰，才是急需解決的問題。



*反彈受限*



恒指即月期權認沽比例74:26，期權新增倉位最多在20000點put和21200點call位置，上周四（6日）出現明顯動作，然後上周五（7日）21200點call出現減倉，反而21200點put出現加倉，雖然22800點call出現加倉，相信短期升勢幅度不大，投資者要留意21200點期權有short call加long put嫌疑，加上牛熊證街貨比例徘徊在61:39，重倉位在20200點和21500點，頂位剛好和期權一步之遙，散戶小心恒指本周升勢一閃即逝，而且個人破產和公司清盤申請雙雙創近期高位，投資者小心恒指會下試19060點附近的位置。



*股票簡評*



港鐵公司(00066)主要經營以鐵路為基礎的運輸系統，包括本地及過境服務、高速的機場快線和輕鐵系統，其他業務包括車站零售商舖租賃（當中包括免稅店）、列車和車站廣告、物業發展及投資等等。



最近傳聞港鐵將要融資2000億元作為營運用途，初步估計升級成本和新鐵路投資已經佔1600億元，但是集團市值只有1500億元左右，以這樣的市值融資2000億元，首先要面對的難題是利率必然因為融資額高於市值而大幅扯高，其二是港鐵每年票務收入只有200億元，大家要注意的是票務收入，不是票務利潤。



再細看港鐵的盈利來源，主要為地產發展項目，在政府的大力支持下才錄得可觀回報，現在政府財赤，是否仍然可以繼續大力支持已經是一個問題。順手捻來集團古洞項目參考，項目預算是98億元，但政府批地價值151億元，其他例子多不勝數。現在政府賣地都面對困難，港鐵的地產項目更是一盆冷水照頭淋。



集團聲稱手握3500億元資產，相信很快便要變賣資產，但項目去年經常流標，加上樓市下行，港鐵希望透過抵押或出售資產融資效果成疑。另一方面，政府早前發債出現認購不足的情況，相信發債融資要面對認購不足的問題，供股亦間接增加政府負擔。投資者有貨在手，應先沽貨離場，待融資方案落實後再考慮入市。《資深市場人士 戴名》



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