11/02/2025 09:07

【特朗普新政】受特斯拉股價拖累，馬斯克身家跌破4000億美元

《經濟通通訊社11日專訊》特斯拉股價拖累，馬斯克的淨資產在兩個月來首次跌破4000億美元。特斯拉周一(10日)股價下跌3%至350.73美元，為連續第四天下跌。



去年12月中旬，特斯拉股價曾創下歷史新高，當時市場對馬斯克與美國前總統特朗普的密切關係寄予厚望，認為這會提振公司股價。然而，自那時以來，特斯拉股價已經下跌27%。根據彭博億萬富翁指數，特斯拉的股票和期權佔馬斯克財富的60%以上，在特朗普當選後，馬斯克的財富於12月17日達到4864億美元的高峰。



上周，特斯拉的表現為自去年10月以來最差的一周，報告顯示其月度銷量慘淡，股價因此下跌11%。在德國，特斯拉的交付量下降59%，創下自2021年以來的最低水平，而在中國，銷量按年下降11.5%。這一系列的負面消息令市場對其未來表現感到擔憂。(rc)