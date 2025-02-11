11/02/2025 09:08

【特朗普新政】關稅戰升溫，特朗普頒令對鋼鋁全面重徵25%關稅

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普周一(10日)宣布將對進口的鋼材和鋁產品徵收25%的關稅，進一步升級關稅戰。



這項關稅政策將廣泛適用於所有進口鋼材和鋁，包括來自加拿大和墨西哥這兩大金屬供應國的產品。此外，金屬製成品也將受到徵稅，而貿易夥伴將不會獲得任何豁免。



美國官員表示，政策將於3月4日生效。特朗普在白宮簽署命令時指出，金屬關稅的稅率或將進一步提高。



*澳洲總理：特朗普或不對澳洲鋼鋁徵稅*



與此同時，澳洲總理阿爾巴尼斯表示，特朗普在兩國領導人的電話會議中同意考慮對澳洲的鋼和鋁關稅進行豁免。(rc)