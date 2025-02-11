11/02/2025 13:52

【特朗普新政】特朗普對鋼鋁徵稅，全球市場進入新一輪動盪

《經濟通通訊社11日專訊》特朗普下令對所有鋼鋁進口徵收25%的關稅，分析指全球市場正進入一個新的動盪時期，措施增加美國買家的成本，並可能導致國際貿易流向重新調整。



不過，倫敦金屬交易所的價格反應相對溫和，鋁價格現時幾乎沒有變動。新加坡鐵礦石期貨較10月以來的最高收盤價則只下跌0.9%。



ANZ集團分析師海恩斯(Daniel Hynes)表示，關稅會令地區溢價上升，令美國製造商需要支付的價格上漲。加拿大的供應可能會更多地出口到歐洲，而美國則會增加從中東的採購。



新加坡OCBC投資策略師董事總經理梅農(Vasu Menon)則表示，目前尚不清楚特朗普最新的關稅政策是否只是談判策略，以及之後是否會有所緩和。如果徹底實施，這項措施亦會對美國自身經濟造成傷害。



此外，分析指，特朗普的關稅對鋁的潛在影響無疑會比對鋼更大，因為美國對鋁的依賴程度更高。AZ China Ltd分析師張萌(Zhang Meng)表示，美國鋁買家將不得不接受成本增加，因為鋁沒有替代品。數據顯示，美國嚴重依賴鋁進口來滿足國內需求，其中許多供應來自加拿大、阿聯酋和中國。2023年鋁的淨進口比例達到80%以上。(rc)