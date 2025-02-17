12/02/2025 10:39

【ＡＩ】大摩︰人工智能熱潮推動中國股市行情料可持續

《經濟通通訊社12日專訊》摩根士丹利研究報告指出，近期中國股市的上漲主要受人工智能(AI)熱潮推動，由於全球投資者目前在中國市場的持倉較輕，預計短期內這一動能仍將持續，但需警惕貿易與科技相關風險。



報告指，投資者態度已發生轉變，或推動更長期的基本面投資，而非依靠刺激政策預期帶來的短暫反彈。而非人工智能及科技股的表現差距仍十分顯著，市場迄今缺乏真正的「貝塔」行情。



該行又提到，投資者意識到人工智能的推廣未必需要巨額投入，即便受限於高端芯片供應，中國仍有跟上或縮小差距的潛力。中國或利用其工程師儲備充足、資料資源豐富、社交網路及電商生態成熟、政策可能進一步支持等優勢加快發展。



該行指出，若剔除科技股，按等權計算的恒生指數今年以來幾乎持平，按市值加權僅上漲3%。(kl)





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