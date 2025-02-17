12/02/2025 10:26
【ＡＩ】瑞銀：DeepSeek帶來的中國股市升幅現還未到一半
《經濟通通訊社12日專訊》瑞銀發表研究報告指出，中國人工智能平台深度求索(DeepSeek)將推動中國股市大幅反彈，現時升幅可能「還不到一半」(“less than halfway” done)，由於良好的流動性及利率較低，或為人工智能(AI)相關股票帶來估值重估機會，而科技股亦對滬深300指數及恒生國企指數貢獻比例有12%至20%。
報告稱，回顧4G、5G及雲計算時期，發現相關股票跑贏其他股票50%至100%，且情況通常會持續1至2年；A股升幅亦高於港股；軟件公司估值上升潛力大於硬件公司。(rh)
*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
報告稱，回顧4G、5G及雲計算時期，發現相關股票跑贏其他股票50%至100%，且情況通常會持續1至2年；A股升幅亦高於港股；軟件公司估值上升潛力大於硬件公司。(rh)
|AI概念股
|評級
|長電科技(滬:600584)
|買入
|韋爾股份(滬:603501)
|買入
|北方華創(深:002371)
|買入
|中新科技(深:002912)
|買入
|匯川技術(深:300124)
|買入
|宇信科技(深:300674)
|買入
|華泰證券(06886)
|買入
|中信証券(滬:600030)
|買入
|中國平安(滬:601318)
|買入
|中國太保(滬:601601)
|買入
|藥明康德(2359)
|買入
|京東健康(06618)
|買入
|中國生物製藥(01177)
|買入
|邁瑞醫療(深:300760)
|買入
|理想汽車(美:LI)
|買入
|寧波拓普(滬:601689)
|買入
|金山辦公(滬:688111)
|買入
|百度(美:BIDU)
|買入
|阿里巴巴(美:BABA)
|買入
|騰訊(00700)
|買入
*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。