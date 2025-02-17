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瑞銀AI概念首選股 AI概念股 評級 長電科技(滬:600584) 買入 韋爾股份(滬:603501) 買入 北方華創(深:002371) 買入 中新科技(深:002912) 買入 匯川技術(深:300124) 買入 宇信科技(深:300674) 買入 華泰證券(06886) 買入 中信証券(滬:600030) 買入 中國平安(滬:601318) 買入 中國太保(滬:601601) 買入 藥明康德(2359) 買入 京東健康(06618) 買入 中國生物製藥(01177) 買入 邁瑞醫療(深:300760) 買入 理想汽車(美:LI) 買入 寧波拓普(滬:601689) 買入 金山辦公(滬:688111) 買入 百度(美:BIDU) 買入 阿里巴巴(美:BABA) 買入 騰訊(00700) 買入

《經濟通通訊社12日專訊》瑞銀發表研究報告指出，中國人工智能平台深度求索(DeepSeek)將推動中國股市大幅反彈，現時升幅可能「還不到一半」(“less than halfway” done)，由於良好的流動性及利率較低，或為人工智能(AI)相關股票帶來估值重估機會，而科技股亦對滬深300指數及恒生國企指數貢獻比例有12%至20%。報告稱，回顧4G、5G及雲計算時期，發現相關股票跑贏其他股票50%至100%，且情況通常會持續1至2年；A股升幅亦高於港股；軟件公司估值上升潛力大於硬件公司。(rh)*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。