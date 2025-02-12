12/02/2025 16:45

《外圍焦點》鮑威爾於眾議院發表證詞，美國公布CPI

《經濟通通訊社12日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾昨日向國會表示毋須急於調整利率，暗示在減息步伐上將保持耐心。另外，美國最新CPI數據即將於周三公布，市場保持觀望，美股上行趨勢受阻。道指收市升123.24點或0.28%，報44593.65點；標普500指數約持平或升0.03%，報6068.50點；納指跌70.41點或0.36%，報19643.86點。港股方面，恒生指數收市報21857，升563點或2.6%，成交2872億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森參加MNI Connect活動圓桌會議。11:00pm，鮑威爾在華盛頓眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞；同一時間，英倫銀行MPC委員格林發表講話。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布1月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率升幅料維持於2.9%，經季節調整料由323.38升至324.24。



在美國，今日公布業績的公司有：Barrick Gold Corp(US.GOLD)、溫德姆酒店(US.WH)等。(wa)