12/02/2025 07:50

《國金頭條》鮑威爾稱不急於減息，CPI公布前，美股現上行壓力

《經濟通通訊社12日專訊》聯儲局主席鮑威爾周二（11日）向國會表示，無需急於調整利率，暗示在減息步伐上將保持耐心。另外，在特朗普關稅戰背景下，美國最新CPI數據即將於周三（12日）發表，市場保持觀望，美股上行趨勢受阻。



道指收市報升123.24點，或0.28%，報44593.65點；標普500指數約持平，或0.03%，報6068.50點；納指跌70.41點，或0.36%，報19643.86點。



*Tesla跌6.3%*



大型科技股多數下跌，Tesla跌幅達6.3%，有指Tesla競爭對手比亞迪與DeepSeek合作，發展自動駕駛汽車。另外，馬斯克提出以974億美元收購OpenAI，但被拒絕。



Meta連續第17個交易日上漲，創連漲紀錄。美國副總統萬斯在巴黎AI峰會上表示，美國將確保最先進的AI硬體在美國製造，並要求歐洲合作。英特爾和GlobalFoundries股價飆升。



*美匯指數窄幅上落，日圓輕微向下*



美匯指數保持於108附近，市場對特朗普提出的關稅政策仍充滿不確定性。美元兌日圓微升，報152.40附近，整體走勢仍維持在周一（10日）波動區間。



英鎊兌美元下跌0.09%，至1.2353美元。英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩表示，由於消費者支出疲弱，企業今年將難以提高價格，對英鎊構成一定壓力。



紐約期金跌0.31%，報每盎司2925.18美元。美國總統特朗普引發全球貿易戰升級，推動金價一度升至每盎司2942.7美元歷史新高，之後從高位回落。自2023年10月23日每盎司1809.5美元低位以來，金價已上升63%。



受俄羅斯和伊朗石油供應緊張推動，油價繼續向上。紐約期油升1.35%，報每桶73.30美元；布蘭特期油升1.45%，報每桶76.97美元。(jf)