12/02/2025 09:48

【特朗普新政】蘋果、谷歌將地圖中墨西哥灣，更名為「美利堅灣」

《經濟通通訊社12日專訊》遵照美國總統特朗普上任首日簽署的行政命令，蘋果公司周二（11日）將其美國版地圖應用程式(app)中的「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)，更名為「美利堅灣」(Gulf of America)，並表示很快會擴展至全球。



在此之前，美國政府已更新官方地圖。谷歌本周早些時候對谷歌地圖app進行了同樣的更新。不過，微軟和MapQuest地圖服務截至當地時間周二（11日），尚未修改該海灣的名字。



共和黨議員之前讚揚了谷歌遵守特朗普命令的舉動，並批評蘋果沒有立即行動起來。美國眾議員史托布(Greg Steube)周二早些時候在社交平台上寫道，蘋果「仍迷失了方向」。(jf)