12/02/2025 10:22

【特朗普新政】鋼鋁關稅大棒揮向自己友，白宮斥澳洲扼殺美國鋁業

《經濟通通訊社12日專訊》美國特朗普政府周一（10日）宣布對進口鋼、鋁加徵25%關稅後，暫未對澳洲、日本等盟國網開一面。白宮官員周二（11日）直指澳洲正在扼殺美國鋁市場。



特朗普的貿易和製造業高級顧問納瓦羅指責，澳洲出口商對美國傾銷，違反了兩國之間的協議。他說：「澳洲正在扼殺我們的鋁市場，特朗普總統說不，不，我們不再這樣做了。」



特朗普宣布徵收進口關稅時發布的聲明顯示，2024年美國從澳洲的原鋁進口量，比2015至2017年的平均水平高出約103%。



此前澳洲總理阿爾巴尼斯和特朗普通了電話，要求在下月實施該項關稅後，給予澳洲豁免。納瓦羅就此表示：「他們淹沒我們的市場，這就是我們正在處理的問題。我們的鋁工業已經無路可走。」



*日本已提請美國豁免鋼鋁關稅*





另一方面，日本經濟產業大臣武藤容治周三（12日）表示，日本政府已提請美國，將日本公司排除在鋼鋁關稅之外。他稱，日方將評估新的鋼鋁關稅對日本公司的影響，並採取必要行動



日本內閣官房長官林芳正在另一例行新聞發布會上稱，日本正在研究美國加徵關稅的細節和影響，並將作出適當回應。(jf)