12/02/2025 08:28

【開市Ｇｏ】中芯業績遜預期，蘋果夥阿里在華推AI，京東推外賣

【要聞盤點】



1、美聯儲主席鮑威爾稱聯儲局現貨幣政策不再緊縮，毋須急於進一步減息。本周稍後將公布美國最新通脹數據，包括周三的消費者價格指數(CPI)，以及周四的生產者價格指數(PPI)。道指升123點；標普升2點；納指跌70點。金龍中國指數跌125點，攜程和百度對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時15分跌87點。



2、美國前財長薩默斯警告通脹或爆發，認為美聯儲本輪降息周期或已結束。



3、特斯拉CEO馬斯克領導的投資財團主動提出以974億美元收購OpenAI，OpenAI首席執行官奧爾特曼表示，不會出售公司，並表示他很樂意收購馬斯克所擁有的社交平台X。



4、馮德萊恩目標調動2000億歐元投資於人工智能，推動歐洲AI技術發展。



5、MSCI中國指數新增極兔速遞等8支成份股，剔除凱萊英等20支，調整2月28日收盤後生效。



6、高盛稱全球對沖基金上周淨買入中國股票，創四個月新高。



7、工信部等11部門目標2027年國內銅礦資源量增5%-10%，推動AI技術與銅行業融合應用。



8、寧德時代向港交所提交上市申請，募資將用於海外產能擴張、國際業務拓展、補充境外營運資金。





【焦點股】



* 中芯國際(00981)



第四季度淨利同比下降13.5%，低於預估，預計2025年第一季度收入環比增6%-8%，毛利率19%-21%



* AI大模型概念：阿里巴巴(09988)、百度(09618)、騰訊(00700)



據報蘋果選擇與阿里合作，在中國為iPhone開發人工智能功能



* 外賣業務概念：京東集團(09618)、美團(03690)、阿里(09988)



京東推廣外賣業務，零佣金政策招募商家



* 騰訊控股(00700)



芬蘭手遊子公司Supercell銷售額同比增長77%



* 滙豐控股(00005)



昨完成英港兩地回購計劃，在港合共回購近百億元



* 蘋概股：比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、丘鈦科技(01478)



蘋果子公司Beats推出首款配備心率監測功能的運動耳機



* 古茗控股(01364)



香港IPO定價區間高端，募資淨額17億元，首日掛牌超購194倍，今早掛牌



* 微創機器人(02252)



微創手術機器人獲國家藥監局註冊批准



* 汽車股：比亞迪(01211)、廣汽集團(02238)、長城汽車(02333)



1月狹義乘用車零售銷量同比降12.1%，環比降31.9%



* 新世界發展(00017)



北角皇都周六首輪推售168伙，截至周二晚累收逾4800票，按首輪銷售168伙計超購近28倍





【油金報價】



* 紐約期油下跌0.12%，報73.23美元/桶



*布倫特期油上漲1.25%，報76.82美元/桶



*黃金現貨下跌0.01%，報2897.19美元/盎司



*黃金期貨下跌0.22%，報2926.12美元/盎司