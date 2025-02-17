12/02/2025 13:00

【ＡＩ】百度傳下半年發布新一代人工智能模型Ernie 5.0

《經濟通通訊社12日專訊》據《CNBC》引述知情人士透露，百度(09888)計劃今年下半年發布新一代人工智能模型。



消息人士稱，被稱為「基礎模型」的Ernie 5.0，將在多模態能力方面有重大增強，但沒有具體說明其功能。「多模態」人工智能可以處理文本、視頻、圖像和音頻，並將它們組合在一起，也可以跨類別轉換--例如，文本轉換為視頻，反之亦然。



基礎模型可以理解語言並執行廣泛的任務，包括生成文本和圖像，以及用自然語言進行交流。目前，中國公司正在競相開發創新的人工智能模型，以與OpenAI和其他美國公司競爭。(bi)