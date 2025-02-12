12/02/2025 13:18

《本港樓市》經絡：滙豐推定息按揭具吸引力，對樓按市場有支持

《經濟通通訊社12日專訊》滙豐銀行推出首3年及5年定息按揭計劃，3年期息率固定為3.18厘；5年期息率固定為3.03厘，其後息率將以P減1.75厘計算，另設有按揭現金回贈。



*定息按揭具吸引力，對樓按市場有正面支持*



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一般新造H按及P按計劃按息為3.5厘，比滙豐銀行首3年及5年定按計劃各高出0.32厘及0.47厘。另外，現時香港按揭證券有限公司推出的10年、15年及20年期定按計劃息率分別為4.74厘、4.89厘及5.04厘，息率亦較滙豐定按計劃高。是次滙豐銀行推出的定息按揭計劃比市面上其他按揭計劃更具吸引力，並可讓市民有更多選擇，對樓按市場有正面支持作用。



曹德明續指，最新美聯儲議息會議宣布基準利率維持不變，香港銀行跟隨按兵不動，未有下調最優惠利率(P)，現階段拆息維持高水平，H按及P按的實際按息仍保持於3.5厘水平。滙豐銀行推出的定按計劃，用家可即時慳取更多利息開支之餘，亦可鎖定指定年期的息率，置業人士可減低利率波動的風險，加上今次更設有按揭現金回贈，吸引力亦有所增加。



*定按計劃料吸引更多新造及轉按客戶選用*



根據金管局住宅按揭統計，去年12月份H按選用比例報91.3%，P按的使用比例報4.1%，定按的使用比例報0.6%。曹德明表示，相信滙豐銀行定按計劃將會吸引更多新造按揭及轉按客戶選用，料定按選用比例將有上升空間。(bi)