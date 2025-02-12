12/02/2025 09:09

許正宇：擬將人民幣櫃台聯通到南向通，穩定幣發行人會受規管

《經濟通通訊社12日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時表示，國家支持香港做大人民幣生態圈，其中現時已有20多隻港股有人民幣櫃台，下一步政府將相關櫃台聯通到「南向通」，讓內地投資者用人民幣直接買到在香港上市的人民幣股票。



許正宇稱，一個金融市場如要做大，一定要有一站式平台，而香港能夠提供很多專業服務，他希望能讓外界感覺香港是一個整合平台，例如在人民幣業務方面，既要做股、又要做債；既要做現貨，又要做期貨，建立整個生態圈。



*基金若符條例要求可獲稅項豁免*



他續指，在推動虛擬資產市場發展方面，政府已有很多具體措施，包括交易所已有幾隻虛擬資產ETF，政府未來亦會規管穩定幣的發行人，同時將針對兩方面作規管，包括託管人，以及諮詢市場關於監管虛擬資產場外交易；另外一些基金如能滿足稅務條例的要求，能夠得到稅項豁免。



去年施政報告提出，香港會發揮國際金融中心的機制和配套優勢，構建國際黃金交易中心。許正宇表示，黃金與其他投資產品不同，需要有倉儲，香港會在機場將黃金倉庫容量提升到1000公噸。他又提到，現時黃金市場「三分天下」，包括英國倫敦、美國及中國，如在交易和結算層面而言，香港未達到國際化，因此香港要在倉儲的基礎上，在交易和結算方面建立更大的資本池，服務全球市場。(cl)