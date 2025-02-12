12/02/2025 19:30

《再戰明天》美國公布PPI，德國公布CPI

《經濟通通訊社12日專訊》美國公布PPI，及德國公布CPI，料為周四（13日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，北約防長會議舉行（至14日）。周四本港時間4:40pm，歐洲央行執委奇波洛內在法蘭克福數字法國2025年會議上接受採訪（預先錄製）。



*英國公布第四季GDP等數據，華虹半導體公布業績*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布1月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.3%，年率升幅料由3.8%擴大至4%。3:00pm，英國公布第四季出口，季率跌幅料由0.5%擴大至1.3%；第四季國內生產總值季率料下滑0.1%，年率升幅料由0.9%擴大至1.1%；第四季進口季率料由下滑2.5%改善至升1.1%；12月服務業指數月率升幅料維持於0.1%；12月工業生產年率跌幅料由1.8%擴大至2.1%，月率料由下滑0.4%改善至升0.2%。同一時間，德國公布1月消費者物價指數，月率料由0.5%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.6%收窄至2.3%。6:00pm，歐元區公布12月工業生產，年率跌幅料由1.9%擴大至3.1%，經季節調整月率料由0.2%逆轉至下滑0.6%。9:30pm，美國公布1月生產者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料維持於3.3%；連續申請失業救濟金人數料由188.6萬升至188.8萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬降至21.7萬。



在本港，明日公布業績的公司有:華虹半導體(01347)等。(wa)