12/02/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.67905 -37.083 一周 3.40714 -16.834 兩周 3.46738 -16.667 一個月 3.62101 -12.589 兩個月 3.78387 -2.607 三個月 3.78387 -2.607 六個月 3.88315 - 一年 3.95946 +0.142

《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息近乎全線向下，其中，隔夜息再跌37基點至2.67905厘，見近四周最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌三天，報3.62101厘，接近四個月新低。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.78387厘，為2月3日最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期升至3.95946厘。港元匯價今早最低曾見7.7936兌1美元，重返2月4日低位，並見2月3日後最弱，最新報7.7906，較前收市價升0.02%。*聯儲局毋須急於進一步減息*美國聯儲局主席鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會，發表半年度貨幣政策報告，稱現時貨幣政策立場已明顯沒有那麼緊縮，所以毋須急於進一步減息。鮑威爾又不相信總統特朗普的政府效率部(DOGE)已企圖染指聯儲局的系統。資金繼續追捧中國科技股，恒指今早高開231點後，升幅一度收窄至116點，報21411，其後內地股市止跌回升，恒指暫時見最多升478點，報21772，再創逾四個月高，最新升幅略收窄至320點。(cl)資料來源：香港銀行公會