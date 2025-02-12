12/02/2025 11:21
《港元利率》港匯盤中重返2月初低位，一個月拆息創近四個月新低
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息近乎全線向下，其中，隔夜息再跌37基點至2.67905厘，見近四周最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌三天，報3.62101厘，接近四個月新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.78387厘，為2月3日最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期升至3.95946厘。
港元匯價今早最低曾見7.7936兌1美元，重返2月4日低位，並見2月3日後最弱，最新報7.7906，較前收市價升0.02%。
*聯儲局毋須急於進一步減息*
美國聯儲局主席鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會，發表半年度貨幣政策報告，稱現時貨幣政策立場已明顯沒有那麼緊縮，所以毋須急於進一步減息。鮑威爾又不相信總統特朗普的政府效率部(DOGE)已企圖染指聯儲局的系統。
資金繼續追捧中國科技股，恒指今早高開231點後，升幅一度收窄至116點，報21411，其後內地股市止跌回升，恒指暫時見最多升478點，報21772，再創逾四個月高，最新升幅略收窄至320點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.78387厘，為2月3日最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期升至3.95946厘。
港元匯價今早最低曾見7.7936兌1美元，重返2月4日低位，並見2月3日後最弱，最新報7.7906，較前收市價升0.02%。
*聯儲局毋須急於進一步減息*
美國聯儲局主席鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會，發表半年度貨幣政策報告，稱現時貨幣政策立場已明顯沒有那麼緊縮，所以毋須急於進一步減息。鮑威爾又不相信總統特朗普的政府效率部(DOGE)已企圖染指聯儲局的系統。
資金繼續追捧中國科技股，恒指今早高開231點後，升幅一度收窄至116點，報21411，其後內地股市止跌回升，恒指暫時見最多升478點，報21772，再創逾四個月高，最新升幅略收窄至320點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.67905
|-37.083
|一周
|3.40714
|-16.834
|兩周
|3.46738
|-16.667
|一個月
|3.62101
|-12.589
|兩個月
|3.78387
|-2.607
|三個月
|3.78387
|-2.607
|六個月
|3.88315
|-
|一年
|3.95946
|+0.142
資料來源：香港銀行公會