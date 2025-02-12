12/02/2025 14:00

【大國博弈】宏利投管：暫難評關稅影響，儲局短期內減息機會微

《環富通基金頻道12日專訊》宏利投資管理環球首席經濟師Alex Grassino指，美國最近宣布對其主要全球貿易夥伴徵收關稅，引來媒體連日大篇幅報道，但未掌握具體細節之前，仍難以評估關稅對全球經濟的影響。



經歷廣泛的市場討論後，當局終於落實加徵關稅：在2025年2月1日至2日的周末，特朗普政府宣布對墨西哥和加拿大進口貨品徵收25%貿易關稅（對加拿大能源產品徵收10%)，並對中國進口貨品加徵10%關稅。對加拿大和墨西哥來說，好消息是兩國同意就邊境相關問題作出讓步，促使美國暫緩實施關稅30日。



*關稅影響或短暫，未必對環球經濟需求造成持久衝擊*



最新的市場發展正好說明，持續的關稅談判可以如此難以觸摸和令人憂慮，但不妨先分析當前的情況。目前，華爾街普遍預期美國現時的關稅幅度不太可能持續，最終可能會大幅縮減規模。此外，若上述關稅的影響僅屬短暫，將與對環球經濟需求造成持久衝擊的假設大相逕庭。



如此大規模的關稅可能使美國經濟增長跌至低於長期趨勢的水平，並在一段時間內輕微推高當地通脹。對加拿大經濟造成的淨影響可能更為明顯。



*美儲局未來一兩次減息機會不大，惟中期減息幅度或高於預期*



中期而言，加徵關稅意味美國聯儲局下調政策利率的幅度可能會高於預期。聯儲局的立場不太明確，而且觀點略有差別。部分原因是美國經濟目前遠較加拿大穩健。此外，關稅對美國經濟增長的影響將不及加拿大嚴重，或可讓聯儲局保持審慎，並優先考慮抑制通脹。或者，聯儲局可能會減少聚焦通脹，特別是在工資增長及住房相關通脹等指標進一步放緩的情況下。



目前，雖然聯儲局在未來一至兩次政策會議上減息的機會不大，但預期在整個貨幣寬鬆周期，聯邦基金終端利率最終將降至約3.50厘，略高於美國長期中性政策利率。



謹此重申資本市場策略團隊最近提出行之有效的對策：不要對每個突發消息或社交媒體貼文反應過敏－－一個久經時間驗證的市場智慧。這場醞釀多時的貿易戰已拉開序幕，但亦僅此而已，其對全球經濟實際造成的最終影響可能與眼前所見截然不同。(wa)