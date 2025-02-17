12/02/2025 08:38

【ＡＩ】副總理張國清：中國願在AI領域與各國共推發展

《經濟通通訊社12日專訊》為期兩天的人工智能(AI)行動峰會在法國巴黎舉行，邀請多國領袖、政府代表及科企高層等參與討論AI全球治理等問題。中國國家主席習近平特別代表、國務院副總理張國清表示，中國願在人工智能領域與各國共推發展、共護安全、共享成果，共同構建人類命運共同體。歡迎各方來華出席上海2025世界人工智能大會。



張國清致辭時說，人工智能已成為新一輪科技革命及產業變革的重要驅動力量，中國以高度負責的態度參與人工智能全球治理。面對人工智能發展的機遇和挑戰，國際社會應攜手倡導智能向善，深化創新合作，強化包容普惠，完善全球治理。



張國清在法國期間又與總統馬克龍會面。張國清表示，中方願同法方一同落實好兩國元首共識，推動中法關係實現更大發展。《新華社》報道，馬克龍表示感謝法國堅持戰略自主，願同中方加強溝通合作，共促和平發展、共迎時代挑戰。



*萬斯批評利用AI加強監控*



另外，美國副總統萬斯在周二(11日)會議發表講話，他既警告歐盟過度監管可能扼殺AI產業的發展，又不點名批評中國正尋求利用AI加強對國內外公民的監控，他強調，美國將全面阻止這些企圖。(ry)