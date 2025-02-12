12/02/2025 08:59

【大國博弈】標普：美加關稅對中國車企次生影響或更顯著

《經濟通通訊社12日專訊》據《路透》報道，標普全球評級發布報告指，中國快速增長的汽車及汽車零部件出口面臨重大關稅障礙，美國加徵關稅對於中資車企的直接影響較小，而次生影響則更難預測，對於車企的影響可能更大。



標普報告指出，中國的汽車出口具有很多優勢，這使得車企更容易受到關稅的影響。此外，中國汽車零部件製造商已融入全球供應鏈，如果某一市場突遭美國加徵關稅的衝擊，它們也會面臨風險。



2024年美國市場約佔中國汽車總出口的2%，僅為中國汽車總銷量的0.4%。去年墨西哥市場佔中國汽車總出口的6.9%，佔中國汽車總銷量的1.4%。儘管如此，鑑於國內市場的供應過剩以及中資車企所面臨的巨大定價壓力，海外市場銷售額下降可能會降低產能利用率和利潤率。



*美政策不可預知，車企投資規劃受限*



標普分析師認為，美國對中國汽車行業加徵關稅的間接影響可能更為顯著。例如，如果美國落實提高對所有中國進口商品的關稅至高達60%的提案，中國經濟將受到嚴重打擊。



此外，美國徵收關稅行為的不可預知性也使中資企業規劃投資的能力受到制約。例如，如果美國對從墨西哥進口的產品徵收25%的關稅，則可能打消中資車企在墨西哥建廠的想法。(ry)