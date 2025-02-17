12/02/2025 17:57

【ＡＩ】宇樹科技央視春晚跳舞機器人京東上架，售65萬人民幣

《經濟通通訊社12日專訊》在央視春晚中穿上大紅背心棉衲跳舞轉手絹的宇樹科技Unitree H1通用人形機器人，正式在京東平台首發開售，售價65萬元人民幣，預計60天可交貨；同時首發開售的還有宇樹科技Unitree G1人形機器人新品，售價僅9.9萬元，預計45天可交貨。



據介紹，Unitree H1移動速度達3.3m/s，是全球首個可原地空翻的全尺寸電驅人形機器人，採用了超輕量級設計，整機重量小於50kg，但最大關節扭矩達360N.m，同時兼具力量與靈活性，可輕鬆完成握手、揮手、行走、跑步、舞蹈等各種動作。H1機器人還具有360度全景深度感知能力，可全方位感知周圍環境狀況，同時在通用AI的加持下，H1機器人面對錯綜複雜的場景也不會出現混亂，適用於工業、服務業等複雜場景，應用範圍更廣泛。



Unitree G1人形機器人則擁有超常的靈活性，其小跑速度超過2m/s，配備有23-43個關節，最大關節扭矩可達120N.m，足以支持G1機器人做出各種高難度動態動作，如動態站起、坐下折疊、跳躍等。G1機器人經過二次開發還可以實現許多日常生活小技能，例如砸核桃、開可樂、煎吐司、使用錘子等，是用戶日常生活好幫手。G1機器人並擁有強大的學習能力的，AI加速技術的加持助力G1機器人的能力持續進化，使其每天都能通過模仿與學習驅動性能提升。(sl)