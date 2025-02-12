12/02/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶5點子，報7.3066

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1710，較上個交易日升6點子，止三連跌，和市場預測偏離收窄至1261點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開5點子，報7.3066，上個交易日即期匯率收盤報7.3061。



美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會作證時表示，現時貨幣政策立場已明顯沒有那麼緊縮，由於經濟狀況良好，美聯儲可以慢慢決定是否以及何時減息。



市場人士稱，目前中間價仍然堅挺，須繼續關注其釋放的信號，以判斷監管當局是否會在關稅壓力下允許人民幣更多市場化波動。



澳新銀行報告認為，儘管美國對所有中國進口產品徵收10%的額外關稅，中國人行仍努力維持人民幣匯率穩定。中國謹慎的回應也表明避免局勢升級，並且短期內可能達成某種形式的協議來取消關稅上調。如果關稅保持不變或美國徵收更多關稅，預計中國人行最終將允許人民幣貶值以抵消影響。(jq)