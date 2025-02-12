12/02/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌28點子報7.3089，創逾三周新低

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3089，較上個交易日4時30分收盤價跌28點子，創1月20日以來逾三周新低，全日在7.3066至7.3123之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌47點子，報7.3152。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1710，較上個交易日升6點子，止三連跌，和市場預測偏離收窄至1261點。



市場人士表示，美國通脹數據公布前美元指數略微回落，但市場情緒繼續被特朗普的「對等關稅」政策牽制難以改善，短期人民幣料繼續承壓。



中金公司最新觀點認為，測算發現對中國而言，美國額外加徵10%關稅的影響相對可控，因此市場的反應可能更為類似2019年4月清單3(2000億美元商品)稅率從10%上調至25%，即市場波動有限並呈現震盪行情。(jq)