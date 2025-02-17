12/02/2025 11:32

【ＡＩ】深圳龍崗政務外網已接入Deepseek

《經濟通通訊社12日專訊》內地政府部門也開始使用DeepSeek，「深圳龍崗發布」微信公眾號發文指，龍崗區官方政務外網已於2月8日部署上線了Deepseek-R1全尺寸模型，成為深圳市首個在政務信息技術應用創新(簡稱「信創」)環境下成功部署該模型的政府部門，也是全國率先實現基於昇騰服務器成功部署上線該全尺寸大模型及行業應用的政府部門，同時是廣東首個在政務信創環境下成功部署該模型的政府部門。



龍崗區政務服務和數據管理局副局長席煒表示，目前DeepSeek模型的能力已向龍崗區各部門開放，旨在推動AI成為政府工作的高效助手，推動政務工作模式向智能化、協同化、數據驅動化轉變。席煒又指，本地化部署的最大意義是保證政務數據「不出域」，可以大膽地把政務數據提供給大模型去分析，以提高工作效率。



據介紹，基於國產大模型，龍崗區2024年起已上線34個政務AI應用，涵蓋政務辦公、城市治理、民意速辦等核心領域，並取得顯著成效。



其中，在政務辦公方面，公文寫作助手支持政策解讀、文件起草、智能校對，提升了公文處理效率；擬辦意見自動生成功能結合政務語境，智能提取關鍵信息，助力公職人員快速決策。城市治理方面，「一句話找人/找視頻」功能基於多模態大模型，結合龍崗區23萬路視頻監控，實現人員走失的快速定位，已成功幫助市民找回走失人員300餘次。民意速辦方面，民生訴求智能匹配功能分析市民訴求情感傾向，自動分類、分撥，提高了訴求處理精準度，減少了重覆工單。(sl)