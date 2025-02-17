12/02/2025 16:32

【ＡＩ】DS成功預測彩票中獎號碼？官方：再強大AI也做不到

《經濟通通訊社12日專訊》近日有來自安徽蕪湖的網民在社交平台發文稱，因按照DeepSeek推薦的號碼，花10元人民幣買了5組雙色球，其中一組中了六等獎，「雖然獎金沒多少，但起碼中了」。有內媒向中國福利彩票服務熱線工作人員查詢，對方回應稱，「上述情況是中了六等獎，獎金為5元」。



「用DeepSeek買彩票中獎了」旋即引起許多網民關注，這個話題還登上微博熱搜榜第一位，甚至出現「AI預測彩票中獎號碼」的傳言。



「中國體育彩票訂閱號」微信公眾號發文指出，再強大的AI也無法預測中獎號碼，因為大樂透每次開獎都是獨立的，隨機事件開獎號碼均隨機產生，根本無法預測，「用AI選號和機選本質是一樣的，都是隨機產生一注號碼，中獎概率也和我們自己選的號碼相同，如果有任何人宣稱AI可以預測中獎號碼均是騙人的」。



中國體彩還稱，研究歷史開獎號碼和在「財神廟」刮彩票都不會提高中獎率。(sl)