12/02/2025 08:44

【外圍經濟】鮑威爾對美國國會重申不急於減息，通脹預期相當穩固

《經濟通通訊社12日專訊》聯儲局主席鮑威爾周二(11日)在參議院銀行委員會作證時表示，「由於我們的政策立場限制性大大低於以前，且經濟保持強勁，我們不需要急於調整政策立場。」



他表示過快或過多削弱政策限制可能會阻礙抗通脹取得進展，但放鬆政策限制太慢或太少也可能會不當地遏制經濟活動和就業。現時勞動力市場供需大致平衡，不是通脹壓力的主要來源。



此外，在被問及美國經濟是否在經歷軟著陸時，鮑威爾說，「這不是我能說了算的。」



鮑威爾亦告訴議員，期待已久的銀行資本計劃改革草案有望很快出爐，將與其他大型司法管轄區保持一致，並符合國際協議。他認為制定一個全球標準，要求外國銀行不能低於這個標準，對美國銀行和經濟都有好處。(rc)