12/02/2025 09:15

【外圍經濟】特斯拉連續第五個交易日下跌，周二收市跌6.3%

《經濟通通訊社12日專訊》特斯拉股價跌勢不止。該股周二(11日)收市下跌6.3%，至328.50美元，已連續第五個交易日下跌，成為納斯達克指數當日表現最差的成分股。該股價亦是特斯拉自去年11月15日以來的最低收市價。



分析指，特斯拉股價下跌是因為市場擔心馬斯克可能會因為敵意收購而分心，他試圖收購控制OpenAI的非營利組織，但被拒絕。此外，有指特斯拉競爭對手比亞迪與DeepSeek合作，發展自動駕駛汽車，亦令市場對特斯拉的前景擔憂。



與此同時，數據顯示特斯拉銷量持續下跌，亦影響投資者信心。特斯拉在美國加州的銷售量去年第四季下降近8%，今年1月在法國註冊量暴跌63%，德國1月新車註冊量較去年同期下降60%，1月在中國銷量下降11.5%。(rc)