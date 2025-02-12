12/02/2025 09:40

【外圍經濟】美國科技板塊停滯，歐洲股市連續兩日創新高

《經濟通通訊社12日專訊》美國發動關稅戰，同美股科技巨企受挫，資金湧入歐洲，推動歐洲股市再創新高。



斯托克歐洲600指數收漲0.2%，連續第二個交易日觸及歷史高點。銀行股及能源股跑贏，而礦業股及旅遊業股表現落後。



開雲集團一度上漲6.7%後回吐漲幅，收市上升1.31%，因旗下最大品牌古馳(GUCCI)的銷售下降。BP Plc股價下跌0.6%，在激進投資者Elliott Investment Management介入後，這家能源公司承諾在即將發布的戰略更新中做出重大調整。



歐洲股市今年至今跑贏標普500指數，投資者正試圖預測歐洲股市的前景。雖然第四季度財報季目前好於預期，但分析指，歐洲與美國爆發貿易戰的可能性會引發警惕。(rc)

