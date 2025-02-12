12/02/2025 10:02

【ＡＩ】萬斯表示會保護美國AI技術，英特爾收市上升逾6%

《經濟通通訊社12日專訊》美國副總統萬斯於周二（11日）出席巴黎人工智能(AI)峰會，強調美國將致力保護本國的AI技術，防止被對手竊取和濫用。



他期望美國在AI領域繼續保持主導地位，同時強烈反對歐盟對美國業界的嚴格監管。受此消息影響，英特爾股價周二收市上漲6.07%，報20.97美元。



萬斯指出，特朗普政府將確保美國開發的人工智能系統不受意識形態偏見的影響，並承諾不會限制公民的言論自由權利。他還批評外國政府對美國科技公司的施壓行為，認為這種做法令人感到不安。



*美英拒絕國際人工智能宣言*



此外，美國和英國都拒絕在高峰會上簽署國際人工智能宣言，該協議要求每個簽署國承諾確以開放、包容、透明、合乎道德、安全、可靠等原則發展AI技術。(rc)