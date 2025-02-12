12/02/2025 11:55

【外圍經濟】美通脹數據將發布，押注美債孳息率上升者將面臨挑戰

《經濟通通訊社12日專訊》美國周三（12日）將公布CPI通脹數據，自上周非農就業報告發布以來，大量押注美債孳息率上升的投資者，即將迎來考驗。



上周五（7日）公布的非農報告顯示，勞動力市場穩健，美國國債孳息率持續上升，非農就業數據支撐了聯儲局在減息方面應放慢步伐的論點。



上周五及本周一（10日）的交易中，未平倉合約飆升，顯示新增空頭頭寸成為美債走弱的主要因素。周二（11日）美國國債持續跌勢，基準10年期國債孳息率升至4.55厘，此前聯儲局主席鮑威爾在參議院聽證會上重申不急於減息。



分析指出，周三公布的CPI通脹報告，預計顯示剔除食品和能源的核心CPI，在1月份按年上漲3.1%。雖然數據略有降溫，但仍高於聯儲局目標區間，可能加劇孳息率上行壓力，並打擊減息預期。(rc)