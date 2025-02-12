12/02/2025 11:28

【美國議息】薩默斯：美國通脹壓力或再次爆發，減息周期應已結束

《經濟通通訊社12日專訊》美國前財政部長薩默斯4年前指責，美國財政和貨幣政策制定者過度刺激，可能引發一個世代以來最大的通脹井噴。4年後，他警告價格壓力有再次爆發的危機。



薩默斯在受訪時表示，自2021年政策失誤引發嚴重通脹以來，這可能是通脹升級最敏感的時 刻。他認為上周公布的1月就業數據顯示薪資大幅增長，可能導致消費者價格的潛在回升。



他認為，現在是美國必須非常謹慎對待通脹的時刻。他敦促聯儲局對價格壓力保持警惕，並認為當前周期可能不會再進一步減息。



此外，他認為任何形式的成本上升衝擊、任何刺激通脹的言論、任何財政上不負責任的措施，現在都可能變得特別危險。



*紐約聯儲行長：通脹率將朝向2%目標*



與此同時，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，他預計通脹率將繼續朝向聯儲局2%的目標，但「還需要時間」，並警告稱政策的不確定性，給經濟前景蒙上陰影。



他表示：「適度限制性的政策立場應會支持通脹率回歸2%，同時維持穩健的經濟增長和勞動力市場狀況。不過，值得注意的是，經濟前景仍然高度不確定，尤其是在潛在的財政、貿易、移民和監管政策方面。」



威廉斯指出一些表明通脹將繼續下降的跡象，包括薪資增長放緩和通脹預期良好錨定。(rc)