12/02/2025 13:11

【外圍經濟】關稅陰霾引發波動，日圓再走貶，越南盾跌至紀錄低點

《經濟通通訊社12日專訊》特朗普關稅計劃加劇亞洲匯市不確定性，日圓勢將創下一個多月以來的最長連跌紀錄，



日圓兌美元周三(12日)一度下跌0.8%，至153.68日圓，為一周來最弱水平，表現落後於所有主要貨幣。



華僑銀行駐新加坡策略師Christopher Wong表示，日圓表現落後可能是由於對等關稅措施的不確定性，現時確實存在日本可能受到衝擊的風險，或使日圓的近期前景複雜化。



*美元兌越南盾上漲0.2%*



與此同時，由於對美國關稅政策的擔憂，以及聯儲局似乎不願進一步放鬆政策，為美元提供支撐，越南盾再次跌至紀錄低點。美元兌越南盾上漲0.2%至25584，連續第五天上漲。(rc)