12/02/2025 14:24

【特朗普新政】鋼鋁關稅料重創加拿大及新興市場，歐盟影響微

《經濟通通訊社12日專訊》美媒分析指，恢復和擴大鋼鋁關稅似乎會給加拿大、墨西哥和幾個新興市場經濟體帶來最嚴重的衝擊，歐盟受到的影響較小。



彭博社認為，加拿大、墨西哥，以及巴林、阿聯酋、阿曼和巴西等幾個新興經濟體受到該關稅的影響可能最大。關稅一旦實施，加拿大和墨西哥對美出口再次將面臨威脅。



根據2023年的數據，若關稅針對特朗普第一任期時的產品清單，加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別佔其GDP的0.8%和0.3%。



不過，若此次關稅範圍擴大，涵蓋所有鋼鐵及鋁製品，影響將更為廣泛。不少美國貿易夥伴將面臨更大的下行風險。



歐盟方面，歐盟經濟體對美國金屬需求的依賴程度不高，2018至2023年鋼鋁關稅清單所涵蓋的歐盟產品出口總值僅相當於歐盟整體GDP的0.05%。即使擴大到更廣泛的鋼鐵及鋁產品類別，GDP佔比只上升到0.1%。(rc)