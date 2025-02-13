13/02/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布PPI

《經濟通通訊社13日專訊》美國1月CPI意外上升，顯示通脹壓力升溫，同時削弱市場對聯儲局進一步減息的預期，美股昨日收低。道指跌225.09點或0.5%，報44368.56點；標普500指數跌16.53點或0.27%，報6051.97點；納指升6.09點或0.03%，報19649.95點。港股方面，恒生指數收市報21814，跌43點或0.2%，成交3794億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間14日凌晨1:00am，挪威央行總裁沃頓巴希發表題為「經濟展望」的年度講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布12月工業生產，年率跌幅料由1.9%擴大至3.1%，經季節調整月率料由0.2%逆轉至下滑0.6%。9:30pm，美國公布1月生產者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料維持於3.3%；連續申請失業救濟金人數料由188.6萬升至188.8萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬降至21.7萬。



在美國，今日公布業績的公司有：愛彼迎(US.ABNB)、日月光半導體(US.ASX)、Coinbase Global(US.COIN)、奇景光電(US.HIMX)、Twilio(US.TWLO)等。(wa)