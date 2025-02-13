13/02/2025 08:28
【開市Ｇｏ】美俄同意停戰談判，OpenAI出新模型，舜宇盈喜
【要聞盤點】
1、美國1月CPI意外上升，顯示通脹壓力升溫，同時削弱市場對聯儲局進一步減息的預期。道指跌225點；標普跌16點；納指升6點。金龍中國指數升202點，升至逾四個月高點，阿里巴巴和攜程對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時12分跌10點。
2、特朗普與普京通話一小時，雙方同意就結束俄烏戰爭啟動談判，特朗普隨後致電澤連斯基，商討下一步措施。
3、美聯儲主席鮑威爾隔晚重申暫不急於減息，交易員將下一次減息的押注推遲到今年12月。
4、特朗普稱可能周三晚或周四上午簽令宣布對等關稅措施。
5、美國2025財年前四個月預算赤字創8400億美元紀錄，共和黨草案計劃十年減稅4.5萬億美元。
6、2月5日起五天內，Temu與Shein美國銷售額大降，小額包裹關稅豁免取消產生寒蟬效應。
7、英國據報正與香港私下磋商，尋求深化金融服務合作。
8、獨立股評人David Webb於個人網站「Webb-site」發文，預告網站將會有序結束。
【焦點股】
* 舜宇光學科技(02382)
去年淨利潤預計按年上升1.4倍至1.5倍。
* 百度(09888)
計劃2025年上半年在迪拜測試ROBOTAXI服務，正與阿聯酋討論當地運營方案。
* AI大模型概念：百度(09888)、騰訊(00700)
Open AI即將推出GPT-4.5模型，下一代GPT-5將於未來幾個月內發布。
* 晶片股：中芯國際(00981)、ASMPT(00522)
傳聞華府敦促英特爾與台積電在美國合作建設晶片代工廠。
* 蘋果概念股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(2018)
蘋果首次將TV+流媒體服務擴展至安卓手機，力求擴大用戶數量。
* 小米(01810)
雷軍稱小米汽車已交付16萬輛，連續4個月每月交付超過2萬輛。
* 吉利汽車(0175)
據報吉利與雷諾計劃在巴西開展業務合作，擴大銷售合作範圍。
* 萬國數據(9698)
所持DayOne暫無招股計劃。
* 美高梅中國(2282)
第四季經調整EBITDAR減少2.7%。
* 地平線機器人(09660)
比亞迪智能駕駛方案「天神之眼C」搭載地平線征程6，2月正式大規模量產交付。
* 龍光集團(3380)
境外債務本金62.07億美元，約76.4%債權人已同意加入重組協議。
* 理士國際(00842)
建議分拆全資子公司LeochEnergy，並計劃於美國證交所上市。
【油金報價】
* 紐約期油下跌0.01%，報71.21美元/桶
* 布倫特期油下跌2.68%，報74.94美元/桶
* 黃金現貨上漲0.05%，報2905.66美元/盎司
* 黃金期貨上漲0.02%，報2929.59美元/盎司
1、美國1月CPI意外上升，顯示通脹壓力升溫，同時削弱市場對聯儲局進一步減息的預期。道指跌225點；標普跌16點；納指升6點。金龍中國指數升202點，升至逾四個月高點，阿里巴巴和攜程對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時12分跌10點。
2、特朗普與普京通話一小時，雙方同意就結束俄烏戰爭啟動談判，特朗普隨後致電澤連斯基，商討下一步措施。
3、美聯儲主席鮑威爾隔晚重申暫不急於減息，交易員將下一次減息的押注推遲到今年12月。
4、特朗普稱可能周三晚或周四上午簽令宣布對等關稅措施。
5、美國2025財年前四個月預算赤字創8400億美元紀錄，共和黨草案計劃十年減稅4.5萬億美元。
6、2月5日起五天內，Temu與Shein美國銷售額大降，小額包裹關稅豁免取消產生寒蟬效應。
7、英國據報正與香港私下磋商，尋求深化金融服務合作。
8、獨立股評人David Webb於個人網站「Webb-site」發文，預告網站將會有序結束。
【焦點股】
* 舜宇光學科技(02382)
去年淨利潤預計按年上升1.4倍至1.5倍。
* 百度(09888)
計劃2025年上半年在迪拜測試ROBOTAXI服務，正與阿聯酋討論當地運營方案。
* AI大模型概念：百度(09888)、騰訊(00700)
Open AI即將推出GPT-4.5模型，下一代GPT-5將於未來幾個月內發布。
* 晶片股：中芯國際(00981)、ASMPT(00522)
傳聞華府敦促英特爾與台積電在美國合作建設晶片代工廠。
* 蘋果概念股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(2018)
蘋果首次將TV+流媒體服務擴展至安卓手機，力求擴大用戶數量。
* 小米(01810)
雷軍稱小米汽車已交付16萬輛，連續4個月每月交付超過2萬輛。
* 吉利汽車(0175)
據報吉利與雷諾計劃在巴西開展業務合作，擴大銷售合作範圍。
* 萬國數據(9698)
所持DayOne暫無招股計劃。
* 美高梅中國(2282)
第四季經調整EBITDAR減少2.7%。
* 地平線機器人(09660)
比亞迪智能駕駛方案「天神之眼C」搭載地平線征程6，2月正式大規模量產交付。
* 龍光集團(3380)
境外債務本金62.07億美元，約76.4%債權人已同意加入重組協議。
* 理士國際(00842)
建議分拆全資子公司LeochEnergy，並計劃於美國證交所上市。
【油金報價】
* 紐約期油下跌0.01%，報71.21美元/桶
* 布倫特期油下跌2.68%，報74.94美元/桶
* 黃金現貨上漲0.05%，報2905.66美元/盎司
* 黃金期貨上漲0.02%，報2929.59美元/盎司