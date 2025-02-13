13/02/2025 08:28

【開市Ｇｏ】美俄同意停戰談判，OpenAI出新模型，舜宇盈喜

【要聞盤點】



1、美國1月CPI意外上升，顯示通脹壓力升溫，同時削弱市場對聯儲局進一步減息的預期。道指跌225點；標普跌16點；納指升6點。金龍中國指數升202點，升至逾四個月高點，阿里巴巴和攜程對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時12分跌10點。



2、特朗普與普京通話一小時，雙方同意就結束俄烏戰爭啟動談判，特朗普隨後致電澤連斯基，商討下一步措施。



3、美聯儲主席鮑威爾隔晚重申暫不急於減息，交易員將下一次減息的押注推遲到今年12月。



4、特朗普稱可能周三晚或周四上午簽令宣布對等關稅措施。



5、美國2025財年前四個月預算赤字創8400億美元紀錄，共和黨草案計劃十年減稅4.5萬億美元。



6、2月5日起五天內，Temu與Shein美國銷售額大降，小額包裹關稅豁免取消產生寒蟬效應。



7、英國據報正與香港私下磋商，尋求深化金融服務合作。



8、獨立股評人David Webb於個人網站「Webb-site」發文，預告網站將會有序結束。





【焦點股】



* 舜宇光學科技(02382)



去年淨利潤預計按年上升1.4倍至1.5倍。



* 百度(09888)



計劃2025年上半年在迪拜測試ROBOTAXI服務，正與阿聯酋討論當地運營方案。



* AI大模型概念：百度(09888)、騰訊(00700)



Open AI即將推出GPT-4.5模型，下一代GPT-5將於未來幾個月內發布。



* 晶片股：中芯國際(00981)、ASMPT(00522)



傳聞華府敦促英特爾與台積電在美國合作建設晶片代工廠。



* 蘋果概念股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(2018)



蘋果首次將TV+流媒體服務擴展至安卓手機，力求擴大用戶數量。



* 小米(01810)



雷軍稱小米汽車已交付16萬輛，連續4個月每月交付超過2萬輛。



* 吉利汽車(0175)



據報吉利與雷諾計劃在巴西開展業務合作，擴大銷售合作範圍。



* 萬國數據(9698)



所持DayOne暫無招股計劃。



* 美高梅中國(2282)



第四季經調整EBITDAR減少2.7%。



* 地平線機器人(09660)



比亞迪智能駕駛方案「天神之眼C」搭載地平線征程6，2月正式大規模量產交付。



* 龍光集團(3380)



境外債務本金62.07億美元，約76.4%債權人已同意加入重組協議。



* 理士國際(00842)



建議分拆全資子公司LeochEnergy，並計劃於美國證交所上市。





【油金報價】



* 紐約期油下跌0.01%，報71.21美元/桶

* 布倫特期油下跌2.68%，報74.94美元/桶

* 黃金現貨上漲0.05%，報2905.66美元/盎司

* 黃金期貨上漲0.02%，報2929.59美元/盎司