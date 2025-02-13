13/02/2025 16:12

【大國博弈】美對進口鋼鋁徵25%關稅，商務部敦促糾正錯誤做法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》商務部新聞發言人何咏前在回應美對鋼鐵和鋁進口加徵25%的關稅問題時指出，中方注意到美東時間2月10日晚，美國政府宣布調整針對鋼鐵和鋁的進口關稅，恢復對全球貿易夥伴徵收232鋼鋁關稅，並進一步提高鋁產品的進口關稅。美方做法是典型的單邊主義、保護主義行為。很多國家已經明確表達了反對意見，美國內也有很大反對聲音。



事實上，世貿組織專家組早在2022年起就裁定美232關稅措施違反世貿規則，但美方不僅保留原有的232鋼鋁關稅，還進一步提高鋁產品關稅，嚴重損害各國權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，對全球供應鏈造成衝擊。



中方敦促美方摒棄零和思維，糾正錯誤做法，回到多邊貿易體制正確軌道上來，與各國一道通過平等磋商解決各自關切。