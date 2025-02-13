13/02/2025 18:03

許正宇：港交所年內提建議優化上市要求，整合會計名單助中企出海

《經濟通通訊社13日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，為配合需要拓展海外業務的內地包括大灣區企業在港融資，香港已優化上市批核流程，證監會和港交所(00388)正就優化上市要求、市場結構和提升公司管治等進行全面研究，並將在年內提出優化建議，以進一步協助內地包括深圳企業籌募資金。



許正宇在深圳前海出席深港金融合作委員會會議時指出，財庫局與會計業界正整合一份專門助力內地企業「出海」的香港會計師事務所的名單，其中包含差不多60間對不同海外市場，以及相關會計和稅務法規比較熟悉的香港會計所。他解釋，名單可讓企業能通過香港會計專業更精準、更容易也更便利地在海外拓展計劃，盼內地企業經香港「出海」時能通過此名單，更好地利用香港會計專業。



許正宇提到，香港全鏈條的專業服務，包括銀行、證券公司、私募基金、會計、法律等，也為企業在「走出去」的過程中提供國際化的專業服務，透過香港所長，服務國家所需。



許正宇說，截至去年底，「理財通2.0」下辦理跨境匯劃金額已較「理財通1.0」增長6.2倍。當局會繼續不斷優化現有互聯互通制度，與內地監管機構盡早落實將房地產信託基金納入「滬深港通」、人民幣股票交易櫃台納入「港股通」等，並探索開拓更多產品及渠道，豐富投資者選擇，助力國家金融市場高水平開放，推動人民幣穩慎國際化。(cl)