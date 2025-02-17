13/02/2025 19:35

【ＡＩ】連連數字(02598)完成DeepSeek大模型部署

《經濟通通訊社13日專訊》連連數字(02598)宣布，已率先將DeepSeek應用到業務、研發、辦公等多個關鍵場景中，為企業數智化升級注入了強大的智慧動力，為用戶帶來全新智能支付體驗。



在智能研發領域，連連數字的一站式研發管理平台和智能編程助手均已接入DeepSeek大模型，涵蓋項目管理、設計評審、代碼生成、測試用例生成等研發全流程，大幅提升公司的研發和項目管理效率，同時降低研發人員的工作負擔和成本。



在智能運營方面，連連數字在LOOP AI商家應用中，集成了DeepSeek(LLM)大語言模型能力，能為跨境商家生成更精準、生動、吸睛的文案描述，顯著提升商品及服務在亞馬遜等平台及各大搜尋引擎中的曝光率和銷售轉化率。在智能辦公層面，連連數字的AI智能助手LoopChat亦創新應用DeepSeek大模型，為員工提供強大的智能辦公支援。



集團表示，未來將充分發揮DeepSeek等大模型技術的能力，持續探索更多應用場景，為公司及用戶的智能化轉型和持續發展創造更多價值。(bi)