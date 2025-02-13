13/02/2025 19:41

《再戰明天》歐元區公布第四季GDP，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社13日專訊》歐元區公布第四季GDP，及美國公布零售銷售等數據，料為周五（14日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚8:00pm，瑞典央行理事會會議舉行。



數據方面，周五3:00pm（本港時間．下同），德國公布1月批發物價。6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料維持於0.9%。9:30pm，美國公布1月出口物價，月率升幅料維持於0.3%，年率升幅料由1.8%收窄至1.4%；1月進口物價月率升幅料由0.1%擴大至0.4%，年率升幅料由2.2%收窄至1.9%；1月零售銷售月率料由0.4%逆轉至下滑0.2%。10:15pm，美國公布1月產能利用率，料由77.6%升上77.7%；1月工業生產月率升幅料由0.9%收窄至0.3%。(wa)