13/02/2025 17:23

【企業盈喜】JBB(1903)料中期轉賺不超過200萬林吉特

《經濟通通訊社13日專訊》JBB(01903)發盈喜，料截至去年12月底止中期轉虧為盈，純利不超過200萬林吉特，而2023年同期虧損約300萬林吉特。



公司認為，扭虧主因收益按年同期大幅增加，主要是由於獲授與填海及相關工程及樓宇及基礎設施服務的有關的新合約所產生的工程量有所增加；新加坡海上運輸合約產生的運砂量整體增加，惟部分被船用油需求下降；完成若干合約所抵銷。另毛利按年大幅增加，主要是由於截至去年6月底止年度授予的新合約的毛利率高於其他正在進行的合約，而部分被因撥備違約金及賠償金導致樓宇及基礎設施服務部門產生毛損而所抵銷；一般及行政開支有所增加，主要是由於員工人數增加及員工薪酬增加導致員工成本增加，及因出售就收購投資物業所付按金而增加的印花稅所致。(rh)