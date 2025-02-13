13/02/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3 +32.095 一周 3.45357 +4.643 兩周 3.53036 +6.298 一個月 3.64452 +2.351 兩個月 3.77631 -0.756 三個月 3.77631 -0.756 六個月 3.87488 -0.827 一年 3.98107 +2.161

《經濟通通訊社13日專訊》港元一個月及以下拆息反彈，其中，隔夜息回升32基點至3厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束三連跌，從近四個月新低升至3.64452厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.77631厘，續見2月3日最低，六個月拆息跌至3.87488厘，一年期連升兩天至3.98107厘。港元匯價今早最高曾見7.7873兌1美元，為2月7日以來最強，最新報7.7876，較前收市價升0.03%。投資者憧憬俄烏有望停戰，恆指今早高開100點後反覆上升，暫時最多漲329點，高見22186，最新仍升302點。美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話，兩人同意展開談判，尋求結束俄烏戰事。俄羅斯則指普京在通話中，邀請特朗普到訪。特朗普同日又與烏克蘭總統澤連斯基通話，特朗普稱澤連斯基與普京一樣都希望實現和平。此外，美國防長海格塞斯表示，如果期望烏克蘭恢復至2014年俄羅斯控制克里米亞前的邊界，是不切實際的想法，烏克蘭加入北約也不在考慮範圍內。(cl)資料來源：香港銀行公會