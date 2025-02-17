13/02/2025 08:58

【ＡＩ】未來資產推出Global X AI基礎設施ETF

《環富通基金頻道13日專訊》未來資產環球投資(香港)有限公司宣布推出Global X AI基礎設施ETF(03401)，本周一(10日)開始在香港聯合交易所上市，聚焦於人工智能(AI)基建發展的公司，為投資者提供把握該行業增長潛力的獨特機會。



AI基礎設施包括多個領域，包括數據中心營運、能源供應、散熱管理和網路運作等，而Global X AI基礎設施ETF專注於支援能源基建、數據中心營運及原材料供應等相關公司。透過一次交易，該ETF可助投資者分散投資於AI基建的不同領域，從行業需求增長中捕捉上升潛力。



Global X AI基礎設施ETF追蹤未來資產AI基礎設施V2指數。隨著該ETF的推出，該公司目前在香港共有36隻ETF上市，其中包括6隻以人工智能為主題的ETF。該公司的產品涵蓋主題式增長、收益型、核心型，以及商品型等範疇的ETF。(wa)