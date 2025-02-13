13/02/2025 08:59

《投資展望》柏瑞投資：企業盈利增長潛力優厚，亞洲股票可留意

《環富通基金頻道13日專訊》柏瑞投資亞洲（日本除外）股票主管孫瑩心、印度股票主管Huzaifa Husain及股票產品專家Priyasha Mohanty發布2025年亞洲股票市場展望，概述關鍵的投資主題及對資產類別的觀點和配置。



*審慎看好中國市場，青睞台灣科技企業*



亞洲強勁的經濟動力為主要市場和行業的企業帶來優厚的盈利增長潛力，包括台灣和韓國的人工智能(AI)相關科技產業，以及印度的銀行業。審慎看好中國市場，相信個別行業將出現投資機會，且估值持續具有競爭力，但對於採取自下而上策略尋求機遇的投資者而言，企業基本面至關重要。



在台灣和韓國的科技行業，柏瑞投資較為青睞台灣企業，認為它們更加靈活，能夠為客戶提供更合適的AI解決方案。在AI領域，偏好AI伺服器元件供應商和領先的專用積體電路(ASIC)IP供應商。



*東盟股票估值不算便宜，印度增長急速吸引外資*



雖然東盟國家的股票被視為防禦性投資，但估值並不算特別便宜，加上美元走強，新興亞洲貨幣可能面臨匯率風險。此外，貸款增長疲弱亦為東盟企業帶來隱憂。



印度的經濟增長步伐急速，正在吸引愈來愈多的外資參與，通過股票市場募集資金並為經濟提供穩定性，亦為銀行業和數碼基礎設施提供優越的投資機會。(wa)