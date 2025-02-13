13/02/2025 17:11

《神州經脈》阿里確認與蘋果合作，百度文心一言將免費，滬指跌

《神州經脈》DeepSeek、AI概念連日走強，今天（13日）迎來調整，早前走出七連漲停的美格智能接近跌停。滬深股市走勢反覆，滬指最終收跌0.42%，報3332.48點，深成指跌0.77%，創業板軟0.71%。兩市全天成交1.82萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1426億元或8.5%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2927，較上個交易日4時30分收盤價升162點子，創2月7日以來近一周新高，全日在7.2838至7.3086之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1719，較上個交易日跌9點子，創1月20日以來近一個月新低，和市場預測偏離近1300點。



*今日新聞精選*



1. 阿里巴巴主席蔡崇信今日確認阿里與蘋果合作的傳聞。蔡崇信在一個峰會上表示，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。蘋果的要求一直非常高，他們與中國的多家公司進行了交談，最終他們選擇與阿里做生意。



2. 百度今早宣布，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一言將自4月1日零時起全面免費。同時，文心一言即日起上線深度搜索功能，該功能也將自4月1日起免費開放使用。另外，騰訊AI助手「騰訊元寶」App今日發布新版本，同時支持混元和DeepSeek兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話界面即可免費使用DeepSeek-R1「滿血版」模型。手機方面，榮耀YOYO智能體商店繼8日上線DeepSeek-R1嘗鮮版後，今日上線DeepSeek-R1聯網版，較嘗鮮版新增「聯網搜索」功能。vivo手機操作系統OriginOS今日宣布，vivo將深度融合滿血版DeepSeek。



3. 最高人民法院近日對字節跳動旗下抖音、剪映等8款軟件侵犯美攝SDK軟件著作權案作出終審判決，維持一審的侵權認定，並將賠償總額由2670.4萬元大幅提高至8266.8萬元。抖音副總裁李亮在微博發文指，事發件起因是一名美攝前工程師入職字節後重用其於舊公司所寫的部分代碼，司法鑑定相關重覆代碼佔比很小；字節曾多次與美攝溝通，願提供有誠意的賠償，但美攝卻提出遠超相關代碼實際價值的逾20億元。



4. 據網絡平台數據，《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）累計票房破97.89億元，超《黑豹》票房成績，進入全球票房榜前18名；截至2月13日14時43分，《哪吒2》觀影人次破2億，成為中國影史首部觀影人次破2億電影。



5. 華為鴻蒙智行今日宣布將於2月20日舉行尊界技術發布會。尊界S800是華為與江淮汽車採用鴻蒙智行模式合作推出的全新汽車品牌首款車型。該車型於2024年年底亮相，預計於2025年春季正式上市，預售價格在100萬元至150萬元之間。



6. 國家發改委日前下達2025年度以工代賑中央預算內投資50億元，支持地方實施1008個以工代賑項目，計劃吸納12.3萬農村脫貧人口和其他低收入群體參與工程項目建設，發放勞務報酬超過17.1億元。本批投資計劃聚焦困難地區重點群體，資金主要投向832個脫貧縣等欠發達地區，並向國家鄉村振興重點幫扶縣、革命老區、易地搬遷後續扶持任務較重以及受自然災害影響較大的地區傾斜。



7. 在央視春晚中穿上大紅背心棉衲跳舞轉手絹的宇樹科技Unitree H1通用人形機器人，昨日正式上架京東平台，售價65萬元，預計60天可交貨；同時開售的還有宇樹科技Unitree G1人形機器人新品，售價僅9.9萬元，預計45天可交貨。有內媒昨日晚間發現，宇樹科技該兩款人形機器人已經下架，狀態均為「無貨」。《21世紀經濟報道》引述宇樹官方旗艦店客服稱，「下架沒有甚麼(特別)原因，係正常下架」，客服還透露，「H1只上架了一台」。



8. 台中新光三越12樓美食街今日近中午發生氣體爆炸，造成最少4死26傷；死傷者包括來自澳門的一家四代七口，他們因路經新光三越去旁邊大遠百而被爆炸一刻砸落的重物擊中，其中一祖父母死亡、2歲孫女危殆、曾祖母手部骨折。據消防初步了解，氣爆或因12樓美食街正在進行的裝潢拆除施工造成。(sl)