13/02/2025 08:33

【ＡＩ】豐田等多家日企據報禁用DeepSeek

《經濟通通訊社13日專訊》據《共同社》報道，日本豐田汽車、三菱重工業、軟銀等禁止在企業內部使用中國創新企業深度求索（DeepSeek）研發的生成式人工智能（AI）。報道指由於擔心信息洩露給中國政府，愈來愈多的企業開始禁用DeepSeek。



DeepSeek以低成本成功研發生成式AI，震驚世界，另一方面被指安全性存疑。豐田表示：「從信息安全角度來看存在擔憂，因此禁止使用。」三菱重工的方針也是不使用，據稱即使提出內部申請目前也不會予以批准。軟銀則限制從公司內部進行訪問，並禁止在業務終端下載和使用。



禁止使用DeepSeek的一家大型材料製造商的負責人稱：「與業務中使用的美國微軟的生成式AI等不同，認為（DeepSeek）風險較高。」另一大型住宅製造商就就禁止的理由解釋，「對信息洩露和數據被用於AI學習的風險進行了探討。」(ry)